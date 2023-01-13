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6'lı masanın adaylık komedisi! Küçük ortak Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a veto: Ben seçilirim...

Altılı masanın küçük ortaklarından Ali Babacan, Youtube üzerinden yayın yapan bir programda masanın cumhurbaşkanı adaylığı krizini yeniden tetikleyecek açıklamalarda bulundu. 'Kukla cumhurbaşkanı' diye bilinen ve masanın sözünden çıkmayacak aday koltuğuna kendisinin talip olduğunu söyleyen Babacan, adayın ortaklar arasından çıkması gerektiğini söyleyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a kapıları kapattı. Babacan, 'Altılı masa, benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim, hem de en iyi şekilde yönetirim.' dedi.

AA13 Ocak 2023 Cuma 22:24 - Güncelleme:
6'lı masanın adaylık komedisi! Küçük ortak Babacan'dan İmamoğlu ve Yavaş'a veto: Ben seçilirim...
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Altılı masada yaşanan adaylık komedisinde yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Seçime az bir süre kalsa da adaylık konusunda mutabakata varamayan altılı masada Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ön plana çıkarken, Ali Babacan da kendi adaylığı konusunda kararlılığını dile getirdi.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'A VETO

YouTube üzerinden yayınlanan tartışma programına konuk olan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin konuştu. Babacan, kamuoyunda aday olma ihtimali tartışılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığını veto eder nitelikte sözler sarf etti.

"7. İSMİN ADAPTASYONU ZAMAN ALIR"

Önceliklerinin altılı masadaki genel başkanlardan birinin aday olması olduğunu ifade eden Babacan, "Çünkü bu süreci hızlandıracaktır. Kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir 7. isim söz konusu olduğunda o ismin adaptasyonu biraz daha zaman alacaktır. İşin kolayı altı genel başkandan birisinin Cumhurbaşkanı adayı olması." dedi.

"BEN RAHAT SEÇİLİRİM"

Cumhurbaşkanı adaylığına kendisinin de sıcak baktığı dile getiren Babacan, "Altılı Masa, benim ismim üzerinde mutabık kalırsa tabii ki hem rahat seçilirim, hem de en iyi şekilde yönetirim" şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU DA İKİ İSMİ VETO ETMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da sıklıkla kendi adaylığı konusunda sinyaller vererek "Bir bakalım, bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim, o nasıl bir adam görelim bir' denmesi lazım." diyerek adeta adaylığını ilan etmişti. CHP lideri, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını ilişkin ise sürekli olarak 'Görevlerine devam edecekler' diyerek iki belediye başkanının aday olmayacaklarını dile getirmişti.

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