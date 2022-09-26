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  • 6'lı masanın gizli ortağı... HDP rotayı İP'e çevirdi! Aralarından su sızmıyor
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6'lı masanın gizli ortağı... HDP rotayı İP'e çevirdi! Aralarından su sızmıyor

Geçtiğimiz günlerde açıktan Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğiyle gündeme gelen HDP'li Hasip Kaplan, bu kez de İP'li Meral Akşener'e rotayı çevirdi. HDP'li Kaplan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, 'Randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim.' dedi.

Yeni Şafak26 Eylül 2022 Pazartesi 22:03 - Güncelleme:
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İP Genel Başkanı Meral Akşener'in HDP'nin terörden tutuklu eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'a verdiği kahvaltı sözünün ardından HDP'den bir kahvaltı çıkışı daha geldi.

HDP'li Hasip Kaplan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, istediği zaman randevu almadan Akşener'e kahvaltıya gidebileceğini söyledi.

"RANDEVU ALMADAN KAHVALTIYA GİDERİM"

Kaplan, Twitter'dan yaptığı açıklamada;

"Ben istersem eşimle randevu almadan Akşener'e kahvaltıya rahat giderim." ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Kaplan, geçtiğimiz günlerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili de "Yanındayız" mesajı paylaşmıştı.

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