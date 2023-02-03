İSTANBUL 8°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Şubat 2023 Cuma / 13 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8181
  • EURO
    20,5631
  • ALTIN
    1158.14
  • BIST100
    4873.82
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 6'lı Masa'nın vaatleri FETÖ'cü Hakan Şükür'ü sevindirdi!
Güncel

6'lı Masa'nın vaatleri FETÖ'cü Hakan Şükür'ü sevindirdi!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, 6'lı Masa'nın mutabakat metnine destek verdi. Muhalefetin 'Mağduriyetlere son vereceğiz' diyerek FETÖ'cülere af sözü verdiği mutabakat metni için FETÖ'cü Şükür, 'Birlikten kuvvet doğar' yorumunda bulundu.

3 Şubat 2023 Cuma 14:20 - Güncelleme:
6'lı Masa'nın vaatleri FETÖ'cü Hakan Şükür'ü sevindirdi!
ABONE OL

Altılı Masa'nın liderleri hafta başında Ortak Politikalar Mutabakat Metni Tanıtım Toplantısı düzenledi. Ortak mutabakat metninde açıklanan bazı maddeler tepkilere yol açtı.

FETÖ'CÜLERİ SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Altılı Masa'nın mutabakat metninde FETÖ'cülere yönelik ifadeler yer aldı. Yapılan açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında görevlerinden alınanlara yönelik şu ifadelere yer verildi:

"Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz. 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz"

FİRARİ FETÖ'CÜ HAKAN ŞÜKÜR MUTABAKAT METNİNİ SEVİNÇLE KARŞILADI

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür, Altılı Masa'nın mutabakat metnine ilişkin paylaşımda bulundu. FETÖ firarisi Şükür, Altılı Masa liderlerine övgüler dizerek birlik mesajı verdi.

Şükür, şu ifadeleri kullandı:

"Milleti yani hepinizi ilgilendiren, Millet ittifakının mutabakat metni özetini okuyun okutturun. Herkesin kendini ve istediklerini bulacağı önemli konular var. Birlikten kuvvet doğar diyerek, Milleti bir arada tutma çabasında olanları yürekten alkışlamak gerek."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.