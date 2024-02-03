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  • 6'lı Masa'nın yerinde bugün yeller esiyor! Başkan Erdoğan: Eski ortaklar seçim afişlerine bile tahammül edemiyor
Güncel

6'lı Masa'nın yerinde bugün yeller esiyor! Başkan Erdoğan: Eski ortaklar seçim afişlerine bile tahammül edemiyor

AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor' dedi.

3 Şubat 2024 Cumartesi 19:21 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay İlçe Belediye Başkan Adaylarını açıklıyor.

Altınözü Belediye Başkanı Adayı Rıfat Sarı

Antakya Belediye Başkanı Adayı İbrahim Naci Yapar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Depremzede illerimizin yeniden imarı için 1 trilyon liradan fazla kaynak tahsis ettik. Çünkü biz deprem turistleri gibi bölge illerimizi sadece oy sandığı ufukta belirince hatırlayanlardan değiliz"

"İnşallah deprem bölgesindeki 390 bin hak sahibi vatandaşımızın sonuncusu da evinin anahtarını alana kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

"Biz depremzede kardeşlerimizi oy tercihlerine göre ayıran, oy rengine göre hizmete ve hürmete layık görenlerden değiliz"

"Hangi zorlukla, engelle karşılaşırsak karşılaşalım Hatay'ı eskisinden daha görkemli, güvenli, canlı bir şehir haline getirinceye kadar bize durmak yok"

"Gerçek belediyecilik anlayışımızın özünde afetlere dayanıklı, dirençli, sağlam yerleşim yerleri inşa etmek vardır. Yeni nesil dijital teknolojilere uygun alt yapılar tesis etmek vardır"

"Amacımız, katılımcı, kaliteli, memnuniyet esaslı yönetimlerle şehirlerimizi geleceğe hazırlamaktır. Bunun için büyükşehir ne kadar önemliyse ilçe belediyeleri o derece kritik ehemmiyete sahiptir"

"Daha düne kadar allanıp pullanarak millete dayatılan, 'altılı masa' denilen siyaset mühendisliği ürünü projenin yerinde bugün yeller esiyor"

"Bizde bölücü örgütün güdümünde siyaset yapanlarla demlenmek olmaz"

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