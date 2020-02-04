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  • 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi
Güncel

7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: 'İç güvenlik operasyonları çerçevesinde ocak ayında 7 bin 998 operasyonda 88 terörist etkisiz hale getirildi.'

04.02.2020  10:45 - Güncelleme: 04.02.2020  11:24

MEB depremzede çocukların travmadan kurtulması için ailelere broşür dağıttı

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