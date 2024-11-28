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7 ilde “SİBERAĞ-10” operasyonu! 48 şüpheli yakalandı

7 ilde 'nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERAĞ-10” operasyonlarında hesaplarında 225 milyon TL işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı. 23'ü tutuklandı.

IHA28 Kasım 2024 Perşembe 07:59 - Güncelleme:
7 ilde “SİBERAĞ-10” operasyonu! 48 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 7 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik jandarma tarafından düzenlenen "Siberağ-10" operasyonları sonucu 48 şüphelinin yakalandığını ve 23'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre; Antalya, Giresun, Manisa, Konya, Sakarya, Mersin ve Van olmak üzere 7 ilde jandarma tarafından nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis suçlarına yönelik "Siberağ-10" operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon sonucu hesaplarında 225 milyon Türk lirası işlem hacmi bulunan 48 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 23'ü tutuklanırken 17'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Şüphelilerin; sosyal medya platformları üzerinden yatırım vaadi ile dolandırıcılık yapmak, internet ortamında ikinci el eşya ilanı, tatil paketi, uçak bileti ve konaklama hizmetleri adı altında reklam oluşturarak vatandaşlarımızı dolandırmak, sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı bahis teşviki ve oynanması yönünde reklam paylaşımı yapmak suçlarından savcılıklar tarafından haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu, ruhsatsız tabanca ve av tüfeği, çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka/kredi kartı ele geçirildi.

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