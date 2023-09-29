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7 ilde ''Şahinler'' operasyonu: 39 gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Şahinler suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. 39 kişi gözaltına alındı.

IHA29 Eylül 2023 Cuma 10:06 - Güncelleme:
7 ilde ''Şahinler'' operasyonu: 39 gözaltı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, kamuoyunda Şahinler olarak bilinen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde 7 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 39 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, kamuoyunda Şahinler olarak bilinen ve liderliğini Mehmet Şahin'in yaptığı öne sürülen organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgüt yöneticilerinin ve üyelerin karıştığı toplam 18 eylem tespit edildi.

7 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

İletişimin dinlenmesi tedbiri de uygulanan örgüte yönelik mağdur ile tanık beyanları, rapor ve tutanak içerikleriyle elde edilen deliller sonucu tespit edilen eylemlere 56 örgüt yöneticisi ve üyesinin karıştığı belirlendi. Tespit edilen 56 şüpheliden 4'ünün yurt dışında olduğu, 3'ünün ise cezaevinde olduğu öğrenildi. Kalan 49 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın ve Samsun olmak üzere toplam 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilere yönelik yakalama çalışmaları ise sürüyor.

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