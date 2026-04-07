  • 7 ilde sahte yatırım sitesi operasyonu: 19 kişi tutuklandı
7 ilde sahte yatırım sitesi operasyonu: 19 kişi tutuklandı

Sosyal medyada sponsorlu reklamlarla sahte yatırım sitelerine yönlendirilen vatandaşları yüksek kazanç vaadiyle dolandıran şebekeye yönelik İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 27 şüpheliden 19'u tutuklanırken, 15 banka ve 4 kripto varlık hesabında yüksek miktarda işlem hacmi tespit edildi.

AA7 Nisan 2026 Salı 18:21 - Güncelleme:
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden "invescogrubu" isimli sponsorlu reklam içerikleri aracılığıyla oluşturdukları oltalama yöntemiyle sahte yatırım sitelerine yönlendirdikleri vatandaşları, yüksek kazanç vaadiyle dolandırarak yüksek miktarlarda haksız menfaat temin ettiklerinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, yapılan finansal analizlerde, 27 şüpheliye ait 15 banka ve 4 kripto varlık hesabında yaklaşık 3 ay içinde yüksek miktarda işlem hacmi bulunduğu ve suçtan kaynaklı kazanç elde edildiğinin anlaşıldığı kaydedildi.

Başsavcılığın koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce operasyon yürütüldüğü aktarılan açıklamada, İstanbul merkezli Adana, Antalya, Bitlis, Edirne, Hatay ve Van'da 6 Nisan'da eş zamanlı arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturma kapsamında 27 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, İstanbul Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 19'u hakkında tutuklama kararı verildiği, 8 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

