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7 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 9'u muvazzaf 10 asker yakalandı

Şırnak merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 10 kişi gözaltına alındı.

  • AA
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla sabit telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 10 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Kararın ardından aralarında İstanbul, Kocaeli ve İzmir'in yer aldığı 7 ilde gerçekleştirilen operasyonda 6 astsubay ve 3 uzman çavuş ile daha önce ihraç edilmiş yüzbaşı gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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