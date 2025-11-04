7 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 12 şüpheli cezaevinde

Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunun koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borsada yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı şikayeti üzerine çalışma yürüttü.
Şüphelilerin sosyal medya platformlarında mağdurları "yatırım danışmanlığı" adıyla sahte yatırım uygulamalarına yönlendirdiği, bu yolla para toplayarak haksız kazanç elde ettiği belirlendi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerinde şüphelilerin hesaplarında bu yöntemle elde edilen 457 milyon liralık para trafiği tespit edildiği öğrenildi.
Aydın, İzmir, Hatay, Antalya, Bursa, Gaziantep ve Mardin'de belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı, çok sayıda dijital materyale el konuldu.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.