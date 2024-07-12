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7 kilo esrar yakalatan şüpheliden 'pes' dedirten savunma: Fiyatı uygun verince 4 arkadaş toplu aldık

Adana'da yaşanan ilginç olayda, 7 kilo esrar yakalatan şüphelinin savunması pes dedirtti. Narkotik polisleri bir eve yaptığı operasyonda aspiratörde 7 kilo 300 gram esrar ele geçirirken, şüpheli ise savunmasında 'İçimlik alacaktık, fiyatını uygun verince 4 arkadaş toplu aldık' ifadelerini kullandı.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 10:08 - Güncelleme:
7 kilo esrar yakalatan şüpheliden 'pes' dedirten savunma: Fiyatı uygun verince 4 arkadaş toplu aldık
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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sarıhamzalı Mahallesinde ikamet eden Ferhat D.'nin evinde yüklü bir miktarda uyuşturucusu olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen polis, söz konusu şüphelinin evine operasyon düzenlendi.

ASPİRATÖRDEN ESRAR ÇIKTI

Narkotik köpeği evde yaptığı aramada kutu içerisindeki aspiratöre tepki verdince, polisler aspiratörünün içini açtığında 6 pakette 7 kilo 300 gram esrar ele geçirdi. Evde uyuşturucunun yanı sıra ruhsatsız tabanca ve 676 mermi de ele geçirildi.

İLGİNÇ SAVUNMA

Şüpheli Ferhat D.'nin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşlarımla Şanlıurfa'ya gittim. Gezerken içimlik esrar almaya karar verdik. Daha sonra bir şahsı toplu uyuşturucuyu uygun teklife verince 4 arkadaş ortaklaşa aldım" dediği öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli sevk edildiği adliyeye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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