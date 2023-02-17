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  • 7 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
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7 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı

Adıyaman'da depremde yıkılan ve 7 kişinin hayatını kaybettiği binanın müteahhidi Ersin Tekin cezaevine gönderildi.

AA17 Şubat 2023 Cuma 22:38 - Güncelleme:
7 kişinin ölümüne neden olmuştu! Depremde yıkılan binanın müteahhidi tutuklandı
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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, kentte yaklaşık 5 yıl önce yapılan Şevket Çerçiler Apartmanı'nın yıkımında en az 7 kişinin öldüğü, bu yapının yanındaki 37 ve 25 senelik binaların ise sağlam ayakta kaldığı belirtildi.

Bilirkişi ön raporunda ihmali tespit edilen müteahhitler Ersin Tekin ve Burak Bozkurt hakkında soruşturma başlatıldığı dile getirilen açıklamada, Ersin Tekin'in gözaltına alındığı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, diğer ortak Burak Bozkurt hakkında yakalama kararı çıkarıldığı ifade edildi.

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