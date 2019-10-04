7. Konya Bilim Festivali bilim meraklıları için kapılarını açtı

3 gün boyunca çok sayıda bilimsel etkinliğe ev sahipliği yapacak festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın geçmişte ve günümüzde ilimin merkezi konumunda olduğunu belirterek, “Gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak festivalimiz bu yıl çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde geçecek” dedi. Başkan Altay, çevre illerden de ziyaretçileri Bilim Festivaline davet etti.

Konya Bilim Festivalinin 7’ncisi, Türkiye’nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi’nde başladı.

KONYA, GEÇMİŞTE VE GÜNÜMÜZDE İLMİN MERKEZİ KONUMUNDA

Yoğun katılımla gerçekleşen festivalin açılışında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın 12. yüzyıldan itibaren yetiştirdiği ilim, kültür ve sanat insanlarıyla ilmin merkezi olduğunu anımsattı. Konya’nın günümüzde de sanayisiyle, üniversiteleriyle, tarımıyla yine ilmin merkezi konumunda olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Burası TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi. 100 bin metrekarelik alanda 26 bin metrekarelik kapalı alanımız mevcut. 6 ana sergi salonumuzda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Bilim Festivaliyle de aslında üç günlük hızlandırılmış bir program düzenleniyor. Şu anda 100 alanda bilimsel etkinlikler, bilimsel gösterileri, yarışmalar, simülasyonlar mevcut” dedi.



GENÇLERİMİZE TEKNOLOJİ HAMLESİ KONUSUNDA ÖNEMLİ AÇILIMDA BULUNUYORUZ

Bu yıl Konya Bilim Festivalinin çok daha renkli geçeceğini kaydeden Başkan Altay, “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla gerçekleşen ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ kapsamında ‘Atak’ helikopterimiz ve SİHA’larımız da burada. Gençlerimize teknoloji hamlesi konusunda önemli açılımda bulunuyoruz. Bu yıl Konya Bilim Festivalimiz; Milli Savunma Bakanlığı, TÜBİTAK, ASELSAN, AFAD, Orman Genel Müdürlüğü, MTA, Baykar, üniversiteler ve Bilim Merkezlerinin katkılarıyla gerçekleşiyor. Üç gün boyunca uzay ve havacılık, savunma sanayi, robotik ve kodlama, teknoloji ve tasarım, doğa ve tarım konuları olmak üzere katılımcılara önemli etkinlikler sunacak. Bilim Festivali sadece Konya’daki gençler, öğrenciler için değil; aslında civarda bulunan illerimizle birlikte hızlı trenle Ankara’dan ve Eskişehir’den de misafirlerimizi Konya’ya bekliyoruz. Gençlerimiz için yeni bir ufuk olacak festivalimiz inşallah bu yıl çok daha eğlenceli, çok daha güzel bir şekilde geçecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BÖYLE BİR HEYECANA EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR OLMAK BİZLER İÇİN BİR İFTİHAR TABLOSU

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı da “Bu heyecan Konya’ya çok yakışıyor. Şu anda bu güzel etkinliğin Konya’mızın Bilim Merkezi’nde yapılması çok kıymetli, bunu çok önemsiyorum. Bilim Merkezinin böyle bir heyecana ev sahipliği yapıyor olması bizler için ayrı bir iftihar tablosu. Bu organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Uğur İbrahim Altay’a olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Konya Vali Vekili Hasan Karataş, AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Fidan Yüksel, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı,Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular ve davetliler 6 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek festival kapsamında kurulan stantları gezerek öğrencilerle ve katılımcılarla sohbet ettiler.

MİLLİ SAVAŞ HELİKOPTERİMİZ ‘ATAK’ DA FESTİVALDE

7. Konya Bilim Festivalinde bu yıl ilk kez yerli üretim helikopterimiz olan ‘Atak’ helikopteri ve Silahlı İnsansız Hava Aracımız (SİHA) da bilim meraklılarının ziyareti için sergileniyor.

100’ÜN ÜZERİNDE BİLİMSEL ETKİNLİK YAPILACAK

Yaklaşık 6 bin metrekarelik açık alan üzerinde gerçekleşen 7. Konya Bilim Festivalinde 100’ün üzerinde bilimsel etkinlik, bilim gösterileri, yarışmalar, simülatörler, uçak, İHA ve 3B yazıcı etkinlik alanları, uzay mekiği yapım atölyesi, astronomi gözlemleri, kodlama atölyeleri, elektronik tasarım atölyeleri gibi birçok etkinlik bilim meraklılarını bekliyor. Festival boyunca Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Bilim Festivaline ulaşım ücretsiz servis sağlanacak.