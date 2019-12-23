7 tl’lik tabldot hasta ediyor

23.12.2019 16:38 - Güncelleme: 23.12.2019 16:38

Son dönemde okullarda ve iş yerlerinde artış gösteren zehirlenme vakalarının ardından çürük malzeme ile yapılan hazır yemekler çıktı. Türkiye’nin önde gelen hazır yemek firmalarından Keyveni’nin Yönetim Kurulu Üyesi Doğuş Çelik, sektördeki hileleri anlattı.

‘ZEHİRLENİYORSUNUZ’

Son iki aydır zehirlenme vakalarının arttığına işaret eden Çelik, birçok yemek firmasının çürük malzeme ile yemek yaptığını ve kişi başı tabldot fiyatlarını 10 TL’nin altına çektiğini belirterek “Bozuk, tarihi geçmiş gıdalar özellikle de dondurulmuş ürünleri toplu tüketime sokan firmalar, toplum sağlığı için ciddi sorun yaratabiliyor. İster iş yeri ister okul olsun bir kurumda tüketilen yemeğin menü fiyatı 10TL’nin altında ise dikkat. Beslenirken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Bugün 7-8 TL’lere yemekler alınıp satılıyor. Bu fiyatlara sağlıklı yemek sunulamaz. Eğer bu fiyatlara yemek yiyorsanız ne yediğinizi lütfen sorgulayın. Çünkü merdiven altı firmalar toplumu gözlerini kırpmadan zehirliyorsunuz” dedi.

KAYIT DIŞI ÇOK BÜYÜK

Hazır yemek sektöründe kayıt dışılığın ciddi boyutta olduğunu anlatan Doğuş Çelik “ Sektörde kayıtlı 10 bin firma ve 400 bin çalışan var. Kayıt dışı da yaklaşık 5 bin firma var. Çürük, tarihi geçmiş ürünleri piyasadan alarak, denetlenmemiş bir ortamda yemek üreterek insan sağlığını tehdit ediyorlar. Devleti zarara sokuyorlar” dedi.

SAĞLIKLISI 15-20 TL

Hazır yemek firmalarının ürün seçimine dikkat etmediğini anlatan Çelik “Sektörün en büyük handikaplarından biri ham madde seçimindeki maliyet hesapları. Ucuza kaçıp ham maddeyi güvenilir olmayan üreticiden temin ediyorlar. Bozuk, tarihi geçmiş gıdalar özellikle de dondurulmuş ürünleri toplu tüketime sokan firmalar var” dedi. Yemek firmalarının ihale alabilmek için fiyat düşürdüğünü anlatan Çelik “Bir bireyin öğle yemeğinde 1.000-1.500 kalori alması gerekiyor. Biz her öğünü buna göre hazırlıyoruz. Ve böyle bir menünün fiyatı 15 ila 20 TL arasında değişiyor. Şu bir gerçek ham madde fiyatları başta olmak üzere mali yükler bizleri de zorluyor ancak kaliteden ödün vermeden firmalarla pazarlık masasına oturduğumuzda taban fiyatımız 12,50 TL’yi buluyor bunun daha da altına inmek imkansız. İş yerlerine ödeme şartlarına göre fiyatlandırma yapıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki bırakın 4’ü 3 çeşit yemek 12.50 TL’den ucuz olamaz” dedi.