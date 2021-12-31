İSTANBUL 10°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Aralık 2021 Cuma / 25 RebiülAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,2797
  • EURO
    15,1683
  • ALTIN
    776.294
  • BIST100
    1857.65
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 7 yaşındaki çocuk beton mikserinin altında kaldı
Güncel

7 yaşındaki çocuk beton mikserinin altında kaldı

Ordu'da, annesinin elini bırakıp, caddeye koştuğu belirtilen Talha Gül (7), beton mikserinin altında kaldı. Ağır yaralı Talha, hastanede hayatını kaybetti.

DHA31 Aralık 2021 Cuma 17:33 - Güncelleme: 31 Aralık 2021 Cuma 17:33
ABONE OL

Kaza, Fatsa ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Hacı Hulusi Baba Caddesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, yol kenarında birlikte yürüdüğü annesi Rahime Gül'ün elini bir anda bırakan Talha Gül, caddede koşmaya başladı. Bu sırada Ş.G.'nin kullandığı 52 DM 370 plakalı beton mikseri, çocuğa çarptı. Mikserin altında kalan Talha, ağır yaralandı. Oğlunu kanlar içinde görüp fenalaşan Rahime Gül ise uzun süre başında gözyaşı döktü. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğu ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Talha Gül, yaşamını yitirdi. Sürücü Ş.G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.