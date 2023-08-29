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Güncel

7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski emniyet mensubunu polis yakaladı

Afyonkarahisar'da hakkında Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan eski emniyet mensubu polis tarafından yakalandı.

IHA29 Ağustos 2023 Salı 15:36 - Güncelleme:
7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan FETÖ'cü eski emniyet mensubunu polis yakaladı
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Edinilen bilgilere göre, operasyon İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapıldı. Ekipler yaptıkları çalışmada hakkında İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerimizce yürütülen çalışmalarda, FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan, 2016 yılında KHK ile ihraç olan eski emniyet mensubu ve Bylock kullanıcısı R.Ö., isimli şahıs yakalayarak gözaltına aldı.

Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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