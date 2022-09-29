7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan terörist Edirne'de yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hakkında PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve silahla yağma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslar, yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalandı. Uzunköprü Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri tarafından takip edildiklerinden habersiz olan M.D. ve R.T. isimli şahısları, Meriç nehri üzerinden Yunanistan'a kaçmak üzere ilçeye bağlı Demirtaş Mahallesi'nde bulunan tren istasyonu civarında hazırlık yapmaya başladıkları esnada kıskıvrak yakalandılar. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheli şahıslar, emniyetteki yapılan kimlik kontrollerinde, M.D. isimli şahsın PKK terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 7 yıl 6 ay hapis cezası olduğunu, diğer şüpheli R.T'nin ise silahla yağma suçundan hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit ettiler.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak Edirne F Tipi Ceza Evine gönderildi.