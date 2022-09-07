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7 yılda sadece 60 kez işe gitmiş... Tezcan Karakuş Candan memuriyetten çıkarıldı

Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan ve 7 yılda sadece 60 kez işe gittiği tespit edilen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, devlet memurluğundan ihraç edildi.

Sabah7 Eylül 2022 Çarşamba 08:54 - Güncelleme:
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Ankara'nın Çankaya Belediyesi'nde mimar olarak çalışan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan'ın bankamatik memuru olduğu gerekçesiyle devlet memurluğundan ihraç edilmesine yönelik karar alındı. Tezcan Karakuş Candan'ın İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu'nun defalarca uyarılara rağmen Çankaya Belediyesi'ndeki işine gitmediği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Disiplin Kurulu'nun Tezcan Karakuş Candan'ın son 2 yılda 245 gün işe gitmediğini tespit ettiği öğrenildi.

Sabah'ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı'nın Tezcan Karakuş Candan hakkında devlet memurluğundan ihraç karar aldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği'nin hazırladığı rapora göre, 6 Mayıs 2014-04 Ekim 2021 arasındaki son 7 yıl 5 ay içinde sadece 60 kez işe gittiği ortaya çıkan Candan'ın, göreve başladığı 11 Ağustos 1993'ten bugüne kadar bin 567 gün izin ve rapor izni kullandığı, bu sürelerinin toplamının yaklaşık 4,5 yıla karşılık geldiğine dikkat çekilmişti.

  • Tezcan Karakuş Candan
  • memur
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