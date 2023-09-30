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7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift yakalandı

Zonguldak'ta 7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift, polis ekiplerince yakalandı.

IHA30 Eylül 2023 Cumartesi 09:00 - Güncelleme:
7 yıldır aranan FETÖ firarisi çift yakalandı
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Edinilen bilgiye göre, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ silahlı terör örgütü soruşturmaları çerçevesinde 2016 yılından itibaren firar olarak aranan, örgütün şifreli haberleşme programı Bylock kullanıcıları ve mahrem imamlar K.Ç. (41) ve eşi R.Ç (37) yakalandı. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ve Zonguldak KOM Şube Müdürlüğü Koordinesinde yapılan çalışmalar neticesinde Gaziantep ve Malatya'da yakalanan her iki şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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