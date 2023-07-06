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7 yıldır ciğerinde kurşunla yaşayan 15 Temmuz gazisi: Bu vatanın sahipsiz olmadığını hainlere gösterdik

15 Temmuz'da bir düğün için İstanbul'da bulunan Sedayi Yılmaz, FETÖ'cü darbe girişimini duyduğu anda tereddüt etmeden meydana çıktı. Yılmaz, kaburgasından giren mermiyle sırtından vuruldu. 7 yıldır akciğerinde mermiyle yaşıyor. Yılmaz, 'Bu vatanın sahipsiz olmadığını hainlere gösterdik' diyor.

Sabah6 Temmuz 2023 Perşembe 07:28 - Güncelleme:
7 yıldır ciğerinde kurşunla yaşayan 15 Temmuz gazisi: Bu vatanın sahipsiz olmadığını hainlere gösterdik
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15 Temmuz'da Kuleli Askeri Lisesi'nden darbeci komutanların emriyle çıkarılan askerler Beykoz ve Çengelköy'de büyük bir halk direnişiyle karşılaştı. Çengelköy'de vatan savunmasına koşanlardan biri de Sedayi Yılmaz'dı. O akşam ilçede bir düğüne katılmıştı. Darbe haberini ve Başkan Erdoğan'ın sokağa çıkma çağrısını duyar duymaz bayrağını alarak vatan savunmasına koştu. 'Dur' diye önüne dikildiği hainlerin silahından çıkan kurşun kaburgasına girdi ve sağ akciğerine saplandı. O gece kaldırıldığı Beykoz Devlet Hastanesi'nde bir ay tedavi gördü. Doktorlar riskli bir yerde olduğu için mermiyi vücudundan çıkaramayacaklarını söyledi. O dönem İstanbul'da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde şoför olarak çalışan Sedayi Yılmaz (40) tedavisini ardından gittiği memleketi Giresun Tirebolu'da yaşıyor. Yılmaz, darbe girişimin 7'nci yılında duygularını SABAH'a anlattı:

İstanbul Çengelköy'de bir yakınımın düğünündeydim. Darbe girişimi haberini alınca hiç düşünmeden arkadaşımla birlikte düğünü bırakıp bayrağımı alarak Çengelköy'e koştum. Meydanda hainlere karşı direnirken sabaha karşı vuruldum. Kaburgamda o hainlerin sıktığı mermiyle yaşıyorum. O mermi benim şeref madalyam.

O geceyi unutamam. O anda herkes düğün salonundan dışarı çıkıp Çengelköy'e yöneldi. Tüm vatanseverler gibi ben de şehit olmak için çıktım. O hainlere fırsat vermedik. Uçaklar yakın uçuyordu. Yüreğimizde korku yoktu, elimizde sadece Türk bayrakları vardı. Hiçbir şey düşünmüyorduk. Sadece vatan, millet aşkıyla oradaydık. Meydanda binlerce vatandaş vardı. Üzerimize doğru ateş ettiler. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başladı. Etrafımızda çok kişi vurulmuştu. Ben de o sırada vuruldum. Mermi kaburgama girdi. Yerde sürünerek yola doğru çıktım.

Tedavim bittikten sonra Giresun'da çalışmaya devam ediyorum. Türk milleti olarak birlik ve beraberliğimizle tam yürek olup darbecilere ve destekçilerine bu vatanın sahipsiz olmadığını gösterdik. Cumhurbaşkanımızın, "Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır" sözüyle onlara cevap verdik. Biz vatanseverler meydanları boş bırakmayarak onlara ülkeyi bölemeyeceklerini gösterdik.

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