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70 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de düzenlenen operasyonunda 70 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 7 şüpheli gözaltına alındı.

AA13 Ocak 2023 Cuma 23:36 - Güncelleme:
70 düzensiz göçmen yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde göçmen kaçakçılığını önlemeye yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında "şok ev" olarak belirlenen, 9 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 70 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 25 can yeleği ve 10 şambrel ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri devam eden 7 göçmen kaçakçısına 499 bin lira idari para cezası uygulandı. Yakalanan düzensiz göçmenler ise Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

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