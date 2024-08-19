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70 günde 360 tatilci boğulmaktan kurtarıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi cankurtaran timi, Karasu, Kocaali ve Kaynarca sahillerinde 70 günde 360 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

AA19 Ağustos 2024 Pazartesi 15:34 - Güncelleme:
70 günde 360 tatilci boğulmaktan kurtarıldı
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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her sezon başında daha güçlü ve profesyonel çalışma ortaya koyan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı "Cankurtaran Timi" bu yıl da vatandaşlar için özveriyle çalışıyor.

Bu yıl erken talep oluştuğu için mesaiye 8 Haziran'da başlayan 72 cankurtaran, Karasu, Kocaali ve Kaynarca'da 70 gündür "hayat nöbeti" tutuyor.

Cankurtaranların 70 günlük nöbetinde denizde dalgaların arasına kapılan ya da rip akıntısıyla sürüklenen 360 vatandaş boğulmaktan kurtarıldı.

Kurtarılan vatandaşların 14'ü sağlık görevlilerince hastaneye sevk edilirken, diğerleri ise ayakta tedavi edildi.

  • Sakarya sahilleri
  • boğulma
  • kurtarma

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