70 yaşındaki adam ceza aldı yine de maske takmaya ikna olmadı

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:49 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 09:49

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde maske denetimlerini sürdürüyor. Denetimler sırasında maske kullanmadığı tespit edilen Abdurrahman K. ile ekipler arasında ilginç diyalog yaşandı. Maske kullandığını ve evinden az önce çıktığını söyleyen Abdurrahman K. polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Kimliğinin yanında olmadığını söyleyen adam, karakola götürüleceğini öğrenince, cebinden kimliğini çıkardı. Polis ekipleri, Abdurrahman K.'ye 900 TL cezai işlem uyguladı. Yaşlı adam polislere, "Yarın Kaymakama gideceğim, beni ceza ile mi korkutacaksınız" diye tepki gösterdi. Cezanın ardından "takmıyorum” diye bağıran Abdurahman K. maskesini çıkararak yoluna devam etti.