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Güncel

70 yaşındaki kayıp çobanın cesedine ulaşıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde kayıp olan çoban ölü bulundu. Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

IHA16 Temmuz 2022 Cumartesi 09:33 - Güncelleme:
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İddiaya göre, küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Abdullah Delikçi'den (70) haber alamayan yakınları jandarmaya ihbarda bulundu.

İhbarı alan Çamlıyayla Jandarma ekipleri kayıp çobanı aramaya başladı.

Mersin Büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte arama çalışması yapan jandarma, kayıp çobanı 50 metre yüksekten kayalıklara düşmüş halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Çobanın cesedi incelemek üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Jandarmanın olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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