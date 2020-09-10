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  • 70 yaşındaki Seher teyze koronavirüsü yenerek taburcu oldu
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70 yaşındaki Seher teyze koronavirüsü yenerek taburcu oldu

Sivas'ta yaşayan 70 yaşındaki Seher Güneş, koronavirüsü yenerek tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

IHA10 Eylül 2020 Perşembe 13:57 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 13:57
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Sivas’ta pandemi hastanesine dönüştürülen Çok Amaçlı Geriatri Merkezi (ÇAGEM) sağlığına kavuşan bir hastayı daha alkışlarla uğurladı. Geçtiğimiz hafta Hafik ilçesi Pusat köyünden nefes darlığı şikayeti ile dest yapılan 70 yaşındaki Seher Güneş’in Covid-19 testi pozitif çıktı. Beş hastanede tedavi gören yaşlı kadın sağlığına kavuşunca bugün taburcu edildi. Alkışlarla uğurlanan yaşlı kadın, tedavi boyunca kendisi ile çok güzel bir şekilde ilgilenildiğini ifade edip sağlık çalışanlarına dualar etti.

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