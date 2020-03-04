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Güncel

700 bin liralık gümrük kaçağı malzeme yakalandı

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince D-100 kara yolu üzerinde yapılan uygulamada bir kargo firmasına ait araçta 700 bin liralık kaçak malzeme ele geçirildi. Gümrük kaçağı olarak değerlendirilen malzemelere el konulurken, cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

IHA04 Mart 2020 Çarşamba 16:09 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 16:09

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamasında bir kargo firmasına ait araçta yapılan aramada M.G. ve T.Ç. isimli şahıslar tarafından gönderilen koliler içerisinde 8 bin 300 adet güneş gözlüğü, 700 adet hediye kutusu, 2 bin 100 adet kol saati olmak üzere toplamda 11 bin adet eşya ele geçirildi. Malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 700 bin lira olduğu bildirildi.

Gümrük kaçağı olarak değerlendirilen malzemelere el konulurken, cumhuriyet savcılığınca soruşturma başlatıldı.

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