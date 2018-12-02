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700 liralık borç için döverek öldürmüşler

Esenyurt'ta, kendisine 700 lira borcu olan arkadaşını döverek öldüren Hikmet Ö. ile yardım eden Mehmet K., cinayetten 9 ay sonra yakalandı. Cinayet zanlıları emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

  • DHA
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Olay, geçtiğimiz 12 Mart'ta, İncirtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vahap Acar (24) sokakta, darp edilmiş halde bulundu. Ağır yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, burada 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
 
Olayın ardından, çevrede araştırma yapan polis, güvenlik kameralarının yardımıyla, Vahap Acar'ı öldüresiye döven kişilerin, arkadaşları, Hikmet Ö (22). ile Mehmet K. (19) olduğunu tespit etti.
 
Faillerin peşine düşen polis, yaklaşık 9 ay süren takibin ardından Hikmet Ö. ile Mehmet K.'yı yakaladı. Polisteki ifadesinde, cinayeti itiraf eden Hikmet Ö., Acar'ı borcu olan 700 lirayı vermediği için dövdüklerini söylediği öğrenildi.
 
Cinayet zanlıları, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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