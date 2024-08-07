700 PKK/YPG'li teröristin sevkiyatında ABD'nin yeni kirli planı devrede!

ABD güçleri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgal ettiği Haseke ilinden İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri yakınındaki üslerine 700 PKK/YPG'li teröristi sevk etti.



ABD, FIRAT NEHRİNİN KIYISINDAKİ ÜSLERİNE 700 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST SEVK ETTİ

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, ABD güçleri, Haseke'deki Robarya, Rümeylan ile Şeddadi üslerinden dün İran destekli grupların temas hattı olan Fırat Nehri'nin yakınındaki Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine PKK/YPG ve Arapların oluşturduğu Sanadid güçlerinden 700 teröristi sevk etti.

ABD güçleri Haseke'deki üslerden ayrıca 70 araçtan oluşan ve içinde kapalı mühimmat kasaları ile Humvee tipi zırhlı araçların olduğu askeri konvoyu Koniko ve Ömer petrol sahası üslerine gönderdi. ABD güçleri dün de Irak'tan 4 helikopterle Haseke ilindeki Rümeylan üssüne personel taşımıştı.

Akşam Gazetesi'ne konuşan uzmanlar, ABD'nin Suriye'de yeni bir planı hayata geçirmeye çalıştığını belirtti.

HEDEFTE TÜRKİYE VAR

Terör ve Güvenlik Uzmanı Coşkun Başbuğ, ABD'nin Suriye'de petrolün bulunduğu yerlerde yeni bir yapılanmaya gittiğini belirterek, "Irak'taki harekâtta artık tutunamayacağını anlayan ABD, Suriye'de yeni bir yapılanmanın peşinde. Bu yapılanmada da Suriye'deki petrol bölgelerinde bütün sıklet merkezini oluşturacak şekilde transferler sağlıyor. Kapalı sandıklar içinde mühimmatları ve askeri malzemelerin de bölgeye aktarıldığı bir süreç yaşanıyor. İran ve İsrail arasındaki gerilimi başından beri söylediğim gibi bir danışıklı dövüş. Orada esas hedef İran mı yoksa Türkiye mi? Ben Türkiye olduğu kanaatindeyim" dedi. Bölgedeki hareketliliğe dikkat çeken Başbuğ, "ABD, 'İsrail tehdit altında' diyerek Suriye'deki kendi askeri varlığını artırabilir. ABD bu niyetle bölgedeki varlığını artırmaya başladı. Bu aynı zamanda Türkiye'nin Suriye'de yapacağı operasyonların önüne geçmek ve Türkiye-Suriye yönetiminin yakınlaşmasına ket vurmak için yaptığı bir çıkış" diye konuştu.

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, bu sevkiyat ile ABD'nin amacının bölgede tutmuş oldukları mevzilerini öncelikli olarak tahkim etmek anlamına geldiğini vurguladı.

GENİŞLEMEK İSTİYOR

Ağar, "Özellikle son birkaç gün içerisinde Suriye'de yaşanan gerginlik söz konusu. Bölgedeki ABD varlığına ve menfaatlerine bir saldırı gelme potansiyeli son derece yüksek. Sadece saldırı değil bir sızmanın da gerçekleşmesi bir ihtimal. Çünkü oralarda ABD'nin son derece kritik tesisleri var. Aşiretlerin ABD menfaatlerine yönelik PKK'ya saldırısı hele ki bazı kritik yerlerdeki tesisleri ele geçirmeleri söz konusu olursa orada yer yerinden oynar. Bunu gören ABD bölgede genişlemek istiyor. İran ile İsrail arasındaki gerginlikten etkilenen alanlarla ilgili geliştirmiş olduğu yeni tedbirler olarak nitelemek mümkün" ifadelerini kullandı.

