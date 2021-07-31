İSTANBUL 35°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2021 Cumartesi / 21 ZilHicce 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4396
  • EURO
    10,0747
  • ALTIN
    492.239
  • BIST100
    1392.91
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • 71 yaşındaki kadın 70 metrelik uçuruma düştü, o anlar kayıt yapan damadı tarafından görüntülendi
Güncel

71 yaşındaki kadın 70 metrelik uçuruma düştü, o anlar kayıt yapan damadı tarafından görüntülendi

Artvin'de ailesi ile birlikte gezmeye çıkan Pumpul Karademir'in (71), dengesini kaybedip 70 metrelik uçuruma düşerek yaşamını yitirdiği anlar, bu sırada cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından görüntülendi. Olaya tanıklık eden Karademir'in eşi, kızı, damadı ve torunu büyük şok yaşadı.

DHA31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 31 Temmuz 2021 Cumartesi 09:54
ABONE OL

Olay, dün öğle saatlerinde ilçeye bağlı Tepeköy köyünde meydana geldi. Eşi Mehmet Karademir ile kızı Ayla, damadı Kadir ve torunu Ceren Şahiner ile ormanda gezintiye çıkan Pumpul Karademir, dengesini kaybedip 70 metrelik uçurumdan düştü. İhbar üzerine olay yerine AFAD, Rize AKUT ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin yaptığı kontrollerde Karademir'in yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pumpul Karademir'in cenazesi, yaklaşık 1 saatlik çalışmayla düştüğü yerden çıkarılıp Şavşat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DÜŞME ANI KAMERADA

Pumpul Karademir'in uçurumdan düştüğü anlar, gezi sırasında cep telefonuyla kayıt yapan damadı Kadir Şahiner tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, Kadir Şahiner'in önünde yürüyen Karademir, uçurumun kenarına geldiğinde aşağıya bakmaya çalıştı. Bu sırada Ayla Şahiner annesine, "Anne gitme, hayır, anne gitme" diye selendi. "Başım döndü" diyen damadının ise kayınpederi Mehmet Karademir'e "Baba tut şunu baba tut" diye seslendiği duyuldu. O anlarda Pumpul Karademir dengesini kaybederek uçurumdan düştü. Çığlık seslerinin yükseldiği görüntülerde kayıt sona erdi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.