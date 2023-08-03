71 yıl sonra gelen itirafla 1 milyar liralık mirasa ortak oldu! Hizmetçisi olduğu iş adamı babası çıktı

Benzerine ancak filmlerde rastlanacak sıra dışı hayat öyküsü 1950'li yıllarda Manisa'da tuğla fabrikası bulunan Hasan Üzmez'in oğlu Niyazi Üzmez ile Ümit Etyüzen arasında yaşanan aşkla başladı. O dönemde 21 yaşında olan Ümit Etyüzen, henüz 16 yaşındaki Niyazi Üzmez'den hamile kaldı. Ümit Etyüzen apar topar tuğla fabrikasında bekçi olarak çalışan Enver Zorlukaya ile evlendirildi. İddiaya göre Zorlukaya, başta bebeği istemedi. Bebek doğunca Zorlukaya, bebeği dere kenarına bıraktı. Ancak daha sonra pişman olan Zorlukaya, bebeği dere kenarından alarak Ümit Etyüzen ile büyütmeye başladı. Ümit Etyüzen, kızına Kalbiye ismini verdi ve Zorlukaya'nın nüfusuna kaydettirdi.

KİMSEYE ANLATMAYIN

Babası Hasan Üzmez ile birlikte fabrikayı işleten Niyazi Üzmez, 'Bu gerçeği kimseye anlatmayın' diyerek yemin ettirdiği Ümit Etyüzen'e fabrikalarında çay temizlik işlerinde çalışması için iş verdi. Ümit Etyüzen çay, temizlik işlerinde, resmi nikâhlı eşi Enver Zorlukaya ise aynı fabrikada bekçi olarak çalışıyordu. Ümit ve Enver çifti fabrikanın bekçi evinde kalıyorlardı. Hasan Üzmez'in, oğlu Niyazi Üzmez'e 'Çocuğunun annesi bu kadına bir ev yap' demesi üzerine Niyazi Üzmez, iddiaya göre 60 metrekare bir arsa aldı. Fakat evi yapmaları için fabrikasından bir tuğla bile vermedi.

ANNESİ GİBİ HİZMETÇİLİK YAPTI

Zaman içerisinde büyüyerek genç kız olan Kalbiye Sağlam da tıpkı annesi gibi Üzmez ailesinin yanında hizmetçi olarak çalışmaya başladı. Kalbiye 14 yaşında iken evlendirilip Manisa'ya gelin gitti. Ancak Kalbiye 28 yaşındayken eşi vefat edince 2 çocuğuyla birlikte dul kaldı. Kalbiye, uzaktan akrabası bildiği ve 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in yanına geri döndü. Kalbiye, yıllarca Niyazi Üzmez'in Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evinde, dükkânında, yazın Çeşme'deki yazlığında çalıştı. Bu arada Kalbiye'nin annesi Ümit Etyüzen 1996'da 66 yaşındayken hayatını kaybetti. Sabah'ın haberine göre, Resmi nikâhlı eşi İnci Üzmez'den 3 çocuğu olan Niyazi Üzmez, geçen yıl mayıs ayında Turgutlu'daki bir restoranda yemek yerken yıllarca herkesin 'Bu çocuk sana ne kadar çok benziyor' dediği Kalbiye'ye gözleri dolarak gerçeği itiraf etti. Kalbiye, 'dayı' dediği Niyazi Üzmez'in, gerçek babası olduğunu öğrenince büyük bir şok yaşadı.

Ümit Etyüzen

BABALIK DAVASI AÇTI

Şu anda 72 yaşında olan Kalbiye Sağlam, avukat Varol Turbay aracılığıyla Turgutlu Aile Mahkemesi'nde babalık davası açtı. Babalık davası devam ederken 20 Şubat'ta işadamı Niyazi Üzmez 88 yaşında vefat etti. Baba Niyazi Üzmez'in cenazesi morgdayken örnekler alındı. Anne Ümit Etyüzen'in de mezarı açılarak DNA testi için örnekler alındı. Mahkeme tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testiyle yüzde 99.9 Niyazi Üzmez'in biyolojik babası olduğu kesinleşti. Rapor Turgutlu Aile Mahkemesi'ne gönderildi.

ÇOK SAYIDA OKUL VE CAMİ YAPTIRDI

Manisa Turgutlu'da tanınmış işadamları arasındaki Niyazi Üzmez, 1963'te Yuva kiremit fabrikasını kurdu. Niyazi Üzmez Lisesi, Dağmarmara Niyazi Üzmez İlköğretim Okulu gibi çok sayıda okul ve cami yaptırdı. 1988'de Niyazi Üzmez Lisesi açılış törenine Süleyman Demirel de katılmıştı.

1 MİLYAR LİRALIK SERVET

Kalbiye Sağlam, DNA testinde Niyazi Üzmez'in kızı olduğunun tespit edilmesi sonrasında, Üzmez'in sahibi olduğu iki tuğla fabrikası ve 30 taşınmazın da aralarında bulunduğu yaklaşık 1 milyar liralık servete de ortak oldu.

BÜYÜK BİR TRAVMA

Kalbiye Sağlam'ın avukatı Varol Turbay, "Kalbiye Sağlam yıllarca hizmetçi olarak çalıştığı evdeki kişilerden birinin babası, diğerinin dedesi olduğunu 71 yıl sonra öğrendi. Bu büyük bir travma. Çok zor bir çocukluk ve gençlik dönemi geçirdi. 2 çocukla dul kalınca, çocuklarına bakabilmek geçimini sağlayabilmek için dedesi olduğunu bilmediği kişinin hastabakıcılığını, babası, kardeşleri, halaları olduğunu bilmeden bu kişilerin evinde yıllarca hizmetçilik yaptı. Biyolojik babası ve ailesi sefa içinde yaşarken, o Niyazi Üzmez'in ramazanda verdiği erzaklarla yetinmeye çalıştı" dedi.