72 milyon dolarlık kaliforniyum ele geçirildi

Bolu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobilde radyoaktif madde taşındığı ihbarı üzerine operasyon başlattı. Plakası tespit edilen otomobil, D-100 Karayolu Atatürk Orman Parkı yakınlarında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada vites kutusu altında özel bölmede gizlenmiş 72 milyon dolar değerinde 18,01 gram kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Otomobildeki 5 kişi de gözaltına alındı. İthali, sevki ve bulundurulması izne tabi olan madde, incelenmek üzere Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’na gönderildi. Dünyadaki en tehlikeli radyoaktif maddeler arasında ilk sıralarda yer alan kaliforniyum, nükleer silah başlıklarında, atom enerjisi santrallerinde, petrol kuyularında, altın ya da gümüş araştırma çalışmalarında kullanılıyor.