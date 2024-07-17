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Güncel

72 milyon liralık 87 araca el konuldu! Gümrük Muhafaza ekiplerin 2 ilde operasyon

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından Mersin ve Edirne'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

AA17 Temmuz 2024 Çarşamba 09:46 - Güncelleme:
72 milyon liralık 87 araca el konuldu! Gümrük Muhafaza ekiplerin 2 ilde operasyon
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Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele amacıyla yürüttüğü risk analizi ve istihbarat çalışmaları sonucunda, başka eşya olarak beyan edilen 72 elektrikli araca el konuldu.

Edirne Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda da turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen, parçalanıp, şase ve plakası değiştirilerek kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Böylece, iki operasyonda usulsüz işlemlerle ülkeye sokulmak istenen 72 milyon 425 bin lira değerinde 87 araç ele geçirildi.

Soruşturmalar, ilgili cumhuriyet başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.

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