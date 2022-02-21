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Güncel

72 yaşındaki kadın evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde meydana gelen ikamet yangınında 1 kişi yanarak hayatını kaybetti. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

IHA21 Şubat 2022 Pazartesi 16:27 - Güncelleme: 21 Şubat 2022 Pazartesi 16:27
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Edinilen bilgilere göre, Çelikhan ilçesine bağlı Pınarbaşı Kasabasında ikamet eden 72 yaşındaki Medine Örper'in ikametinde yangın meydana geldi. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine jandarma ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde yalnız yaşayan ve olay esnasında ikamet içerisinde bulunan Medine Ölper'in yanarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölper'in cenazesi yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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