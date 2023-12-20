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  • 720 milyon avroluk Rus malvarlığına el konulması istendi
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720 milyon avroluk Rus malvarlığına el konulması istendi

Almanya'da Federal Başsavcılığın, 720 milyon avrodan fazla dondurulmuş Rus mal varlığına el konulması talebinde bulunduğu bildirildi.

AA20 Aralık 2023 Çarşamba 16:32 - Güncelleme:
720 milyon avroluk Rus malvarlığına el konulması istendi
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Federal Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 7 Temmuz'da Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesinden, Alman Dış Ticaret ve Ödemeler Yasası kapsamında suç sayılan ambargo düzenlemelerini ihlal etme girişimi şüphesiyle bir Rus finans kurumunun Frankfurt'taki bir bankada bulunan 720 milyon avroluk hesap bakiyesine el konulmasının istendiği belirtildi.

Söz konusu Rus finans kuruluşunun, AB yaptırımları sonucunda Haziran 2022'de ambargo kararına dahil olduğu ifade edilen açıklamada, bu tarihten sonra kuruluşun Avrupa finans kurumlarına yatırılan varlıklarının dondurulduğu kaydedildi.

Açıklamada, bundan kısa bir süre sonra, Rus finans kurumu adına hareket eden kimliği belirsiz kişilerin Frankfurt'taki bankada bulunan hesaptan 720 milyon avrodan fazla para çekmeye çalıştığı, ancak bankanın elektronik transfer emrini yerine getirmediği aktarıldı.

Almanya Adalet Bakanı Marco Buschmann, konuya ilişkin, "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yasa dışı savaşını finanse etmek için kullanılan Rus fonlarının Alman hesaplarında rahatsız edilmeden kalmasına izin vermeyeceğiz. Bugün bir şey daha da netleşti; liberal demokrasi, tiranlara karşı mücadelede güçsüz değil." ifadelerini kullandı.

AB, savaş nedeniyle şimdiye kadar Rusya'ya yönelik 11 yaptırım paketini hayata geçirdi. Bu çerçevede Rusya'ya yönelik ticaret, finans, petrol ve kömür de dahil enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım, çift kullanımlı ve lüks ürünler ile altını da içeren geniş yelpazeye yayılmış kısıtlamalar devreye alındı.

Bu yaptırımlar 1000'den fazla Rus yetkilinin mal varlıklarının dondurulmasına ve seyahat yasaklarına tabi tutulmasına neden oldu.

  • Federal Başsavcılık
  • El koyma talebi
  • Dondurulmuş mal varlığı

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