73 ilde uyuşturucu tacirlerine darbe

Bakan Yerlikaya: 73 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarda; 479 kg uyuşturucu madde ile 783 bin 80 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 1.695 şüpheli yakalandı.
73 ilde UYUŞTURUCU MADDE Satıcılarına yönelik son 2 haftadır düzenlenen operasyonlarımızda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 15, 2025
��479 Kg Uyuşturucu Madde ile
��783 Bin 80 adet Uyuşturucu Hap ele geçirdik❗
⛔1.695 şüpheliyi yakaladık❗
Gaziantep, Ankara, Adana, İzmir, Konya, Samsun, Antalya, İstanbul, Mersin,... pic.twitter.com/MTIZhAkMmq