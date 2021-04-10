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  • 73 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarını polislerin yardımıyla ziyaret etti
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73 yaşındaki şehit annesi oğlunun mezarını polislerin yardımıyla ziyaret etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde şehit annesi, yaklaşık bir yıldır gidemediği oğlunun kabrini polis ekibinin yardımıyla ziyaret etti. Anne Avcı, salgın nedeniyle uzun süredir oğlunun mezarına gidemediğini belirterek, 'Allah devletimizden ve polisimizden razı olsun. Allah'ım onları korusun. Allah benim evladımı aldı. Onları korusun.' diye dua etti.

AA10 Nisan 2021 Cumartesi 16:04 - Güncelleme: 10 Nisan 2021 Cumartesi 16:04
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ve salgın nedeniyle evinden ayrılamayan Garibe Avcı (73), 2013 yılında Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye tarafından açılan ateş sonucu şehit olan polis memuru oğlu Ferhat Avcı'nın kabrine gitmek için polis ihbar hattını arayarak yardım istedi.

Gerekli ayarlamaları yapan polis ekipleri, şehit annesini evinden alarak İslahiye Şehitliği'ne getirdi. Anne Avcı, oğlunun kabri başında dua etti.

Anne Avcı, salgın nedeniyle uzun süredir oğlunun mezarına gidemediğini belirterek, "Allah devletimizden ve polisimizden razı olsun. Allah'ım onları korusun. Allah benim evladımı aldı. Onları korusun." diye dua etti.

Şehit annesi, Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 176. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirdiği ziyaretin ardından polis ekiplerince evine bırakıldı.

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