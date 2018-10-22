730 bin kişi 60 bin TL için yarıştı
Merve Toy’un sunumuyla bu pazar Paycell sponsorluğunda gerçekleşen fenomen yarışma Hadi’de 60 bin TL’lik ödül dağıtıldı.
İlk kez 730 bin kişiyi aynı anda yarıştırarak bir rekor daha kıran Hadi’de, yarışmacıların en çok zorlandığı soru 440 bin 834 kişinin elendiği ‘Hangisi William Shakespeare’in eserlerinden biri değildir?’ sorusu oldu. Rekor ödülün dağıtıldığı ve rekor katılımın gerçekleştiği yarışmada 36 bin 223 kişi tüm sorulara doğru yanıt vermeyi başardı.
Hadi nedir?
Her gün 20.30’da, hafta içi ise 12.30 ve 20.30’da yayınlanan canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışmasıdır. Turkcell altyapısına sahip Hadi, farklı operatör ve bağlantı hızlarına sahip 100’den fazla çeşit telefonla oynanır. Google Play Store ve App Store’da 4 milyondan fazla indirilen Hadi’de 12 soru sorulan katılımcılara soru başına 10 saniye tanınır. Soruların tamamını verilen sürede doğru cevaplayan Hadiciler, önceden belirlenen ödülü aralarında eşit olarak paylaşır.
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