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7,4'lük deprem 10 ili vurdu... AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz tüm birimleriyle iş başındadır

Kahramanmaraş merkezli 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, 'Tüm kurumlarımız teyakkuza geçmiştir. Devletimiz arama kurtarma başta olmak üzere tüm birimleriyle iş başındadır.' dedi.

IHA6 Şubat 2023 Pazartesi 07:57 - Güncelleme:
7,4'lük deprem 10 ili vurdu... AK Parti Sözcüsü Çelik: Devletimiz tüm birimleriyle iş başındadır
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama ile bu sabah meydana gelen depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini duyurdu. Çelik yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Enkaz altındaki vatandaşlarımızın kurtarılması için tüm birimlerimiz seferberlik halinde. Tüm vatandaşlarımızın yetkili birimlerin açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir. Büyük bir imtihanın içindeyiz. Bu büyük imtihanı el birliğiyle atlatacağız. Devletimiz iş başındadır. Vatandaşlarımızın devlet kurumlarımızın açıklamalarına göre hareket etmesi çok önemlidir."

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