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74 FETÖ şüphelisi yakalandı

Denizli'de 'Kıskaç-22' çerçevesinde 74 şüphelinin yakalandığı belirtildi.

IHA16 Temmuz 2024 Salı 09:53 - Güncelleme:
74 FETÖ şüphelisi yakalandı
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FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "27 ilde 4 gündür devam eden 'Kıskaç-22' operasyonlarında 74 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Ankara, Antalya, Ardahan, Aksaray, Bartın, Bursa, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hakkari, Isparta, İzmir, Karaman, Kocaeli, Konya, Kütahya, Kırşehir, Malatya, Manisa, Mersin, Ordu, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa ve Tokat'ta FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin; Örgütün sözde 'Adliye Mahrem' yapılanması, 'Askeri Mahrem Yapılanması', 'Emniyet Mahrem Yapılanması' ve 'Güncel Yapılanması' içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgütün kripto haberleşme programı olan 'ByLock' kullanıcısı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok miktarda döviz, Türk Lirası ve altın ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı.

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