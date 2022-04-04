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  • 74 yaşındaki adam ineği durdurmak isterken, yere düşüp hayatını kaybetti
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74 yaşındaki adam ineği durdurmak isterken, yere düşüp hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışırken dengesinin kaybederek düşen Mustafa Yetimaslan (74), başını yere çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA4 Nisan 2022 Pazartesi 15:22 - Güncelleme: 4 Nisan 2022 Pazartesi 15:22
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Olay, Kartepe Uzunbey Mahallesi'nde meydana geldi. Ahırdan kaçan ineğini durdurmaya çalışan Mustafa Yetimaslan, dengesini kaybederek yere düştü. Yetimaslan'ın yerden kalkmadığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, kafasından darbe aldığı belirlenen Yetimaslan'ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürerek tedavi altına aldı. Mustafa Yetimaslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. Yetimaslan'ın cenazesi, Uzunbey Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Uzunbey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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