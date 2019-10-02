75 fezleke dosyası Meclis'te! Aralarında çok sayıda HDP'li vekil var

75 fezleke dosyası Meclis'e gönderildi: Aralarında Pervin Buldan ve Sezai Temelli de var 75 fezleke dosyası Meclis'te. Fezlekelerin 72'si aralarında Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin de olduğu 41 HDP'li milletvekilline ait.