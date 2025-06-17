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Zehir tacirlerine ağır darbe! 75 ilde dev operasyon

75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 24 kg uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 311 şüpheli yakalandı.

IHA17 Haziran 2025 Salı 07:51 - Güncelleme:
Zehir tacirlerine ağır darbe! 75 ilde dev operasyon
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 haftada yapılan operasyonlarda, 2 bin 311 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "75 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 3 hafta içinde düzenlediğimiz operasyonlarımızda, 1 ton 24 kg uyuşturucu madde ile 5 milyon 375 bin adet uyuşturucu hap ele geçirdik, 2 bin 311 şüpheliyi yakaladık. Cumhuriyet başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda, il emniyet müdürlüklerince, 3 bin 335 ekip, 8 bin 340 personel, 37 hava aracı ve 53 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla, İzmir, Ankara, Gaziantep, Adana, Samsun, Konya, İstanbul, Bursa, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Balıkesir, Manisa, Kayseri, Diyarbakır, Denizli, Kocaeli, Osmaniye, Tekirdağ, Muğla, Sakarya, Van, Hatay, Siirt, Uşak, Malatya, Trabzon, Aksaray, Batman, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyonkarahisar, Karaman, Düzce, Aydın, Kırıkkale, Kırklareli, Bitlis, Çanakkale, Çorum, Eskişehir, Zonguldak, Ağrı, Elazığ, Hakkari, Kütahya, Çankırı, Isparta, Sivas, Kilis, Rize, Tokat, Mardin, Amasya, Artvin, Şırnak, Bingöl, Burdur, Kırşehir, Giresun, Iğdır, Kastamonu, Ordu, Bartın, Edirne, Muş, Niğde, Yozgat, Erzurum, Karabük, Nevşehir, Sinop, Erzincan, Yalova ve Bilecik'te operasyonlar düzenlendi" dedi.

"UYUŞTURUCU, İNSANLIĞIN EN BÜYÜK DÜŞMANIDIR"

Uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu ifade eden Bakan Yerlikaya, "Valilerimizi, operasyonları koordine eden cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren il emniyet müdürlerimiz ile kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır. Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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