75 yaşındaki nine ve 12 yaşındaki torunundan Milli Dayanışma'ya destek

AA 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:34 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 13:34

Koçyazı Mahallesi'nde oturan Emine Şentürk, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı kampanyaya katılmak istediğini belirterek, bunun için yardım talep etti.

Bunun üzerine Vefa Sosyal Destek Grubunda görev yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli, Şentürk'ün evine gitti.

Şentürk, evde eşi, kızı, damadı ve torunlarıyla yaşadığını, ülkenin zor günlerinde ihtiyaç sahiplerine destek vermek için birikimi olan 10 bin lirayı bağışlayacağını belirtti.

Bunun üzerine Şentürk'ün torunu Nesibe Şeyma Yağmur da kumbarasında biriktirdiği 160 lirayı kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi.

Ekipler, parayı tutanakla teslim alarak, kamu bankasına teslim etti.

Daha sonra, aileye, bağışın kendi adlarına yapıldığına dair banka dekontu tutanakla verildi.