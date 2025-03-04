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76 ilde dev operasyon! 2 bin 365 şüpheli yakalandı

76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda, 1 ton 444 kg Uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 bin 365 şüpheli yakalandı.

İHA4 Mart 2025 Salı 08:07 - Güncelleme:
76 ilde dev operasyon! 2 bin 365 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 444 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirterek 2 bin 365 şüphelinin de yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 hafta içinde düzenlenen operasyonlarda; 1 ton 444 kg uyuşturucu madde, 2 milyon 376 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 2 bin 365 şüphelinin de yakalandığını kaydetti.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki zehir tacirlerine göz açtırmıyoruz. Evlatlarımızın geleceğini karartmalarına müsaade etmiyoruz, etmeyeceğiz" diyen Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlüklerince; 3 bin 547 ekip, 8 bin 867 personel, 38 hava aracı ve 72 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla; İstanbul, İzmir, Adana, Ankara, Gaziantep, Konya, Antalya, Bursa, Samsun, Balıkesir, Denizli, Şanlıurfa, Manisa, Diyarbakır, Mersin, Kocaeli, Kayseri, Batman, Tekirdağ, Malatya, Hatay, Sakarya, Bolu, Kahramanmaraş, Eskişehir, Çorum, Sivas, Trabzon, Muğla, Aksaray, Kırklareli, Uşak, Erzurum, Osmaniye, Van, Çanakkale, Mardin, Nevşehir, Elazığ, Niğde, Sinop, Zonguldak, Adıyaman, Edirne, Giresun, Kütahya, Afyonkarahisar, Ağrı, Düzce, Karaman, Rize, Aydın, Bingöl, Ardahan, Burdur, Tokat, Yozgat, Amasya, Bitlis, Çankırı, Erzincan, Karabük, Kırşehir, Isparta, Kars, Şırnak, Yalova, Ordu, Artvin, Bilecik, Hakkari, Kastamonu, Kırıkkale, Muş, Kilis ve Siirt'te düzenlenen operasyonlarda bazı illerde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri şöyle; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünce; 365 kg kokain, 77,5 kg metamfetamin, 27,5 kg skunk, 22 kg eroin, 11 kg esrar, 141 kg kimyasal madde ile 805 bin 200 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 28 şüpheli yakalandı. İzmir İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kg bonzai, 387 bin 478 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 12 şüpheli yakalandı. Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce; 102 kg metamfetamin, 60,5 kg eroin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünce; 54 kg metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 4 şüpheli yakalandı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğünce; 53,5 kg skunk ele geçirildi. Uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli yakalandı. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğünce; 542,5 kg metamfetamin ele geçirildi."

Bakan Yerlikaya, valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini tebrik etti.

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