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  • 76 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
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76 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen 'Mercek' operasyonlarında; 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 1858 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

28 Ekim 2023 Cumartesi 08:32 - Güncelleme:
76 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 1858 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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