76 ilde ''Mercek'' operasyonu: Yüzlerce kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde son 4 günde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik olarak düzenlenen "Mercek" operasyonlarında; 1212 ruhsatsız tabanca, 167 kaçak kurusıkı tabanca, 44 uzun namlulu tüfek, 225 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. 1858 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Ayrıntılar geliyor...
7️⃣6️⃣ İLDE SON 4️⃣ GÜNDE RUHSATSIZ SİLAH TAŞIYAN ŞAHISLARA VE SİLAH KAÇAKÇILARINA YÖNELİK OLARAK DÜZENLENEN "MERCEK" OPERASYONLARINDA;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 28, 2023
�� 1️⃣2️⃣1️⃣2️⃣ Ruhsatsız Tabanca,
�� 1️⃣6️⃣7️⃣ Kaçak Kurusıkı Tabanca,
�� 4️⃣4️⃣ Uzun Namlulu Tüfek,
�� 2️⃣2️⃣5️⃣ Ruhsatsız Av Tüfeği Ele Geçirildi.... pic.twitter.com/UEngsDXYFs