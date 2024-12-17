İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "NARKOKAPAN-3" operasyonlarında; 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

76 İlde Uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "NARKOKAPAN-3" operasyonlarında;

⚠️2 Ton 6 Kg uyuşturucu madde ile

⚠️2 Milyon 889 bin 171 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗



⛔Zehir taciri 595 Şüpheli yakalandı❗



"Türkiye Yüzyılı"nda; en büyük hedeflerimizden biri de:... pic.twitter.com/OzBYHyHkTm — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2024