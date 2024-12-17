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76 ilde operasyon: Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı

76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden 'NARKOKAPAN-3' operasyonlarında; 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

17 Aralık 2024 Salı 08:16 - Güncelleme:
76 ilde operasyon: Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "NARKOKAPAN-3" operasyonlarında; 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.

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