İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 76 ilde uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "NARKOKAPAN-3" operasyonlarında; 2 ton 6 kg uyuşturucu madde ile 2 milyon 889 bin 171 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir taciri 595 şüpheli yakalandı.
76 İlde Uyuşturucuya yönelik 10 gündür devam eden "NARKOKAPAN-3" operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 17, 2024
⚠️2 Ton 6 Kg uyuşturucu madde ile
⚠️2 Milyon 889 bin 171 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗
⛔Zehir taciri 595 Şüpheli yakalandı❗
"Türkiye Yüzyılı"nda; en büyük hedeflerimizden biri de:... pic.twitter.com/OzBYHyHkTm