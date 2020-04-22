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Güncel

76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşı ülkeye getirildi

Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakcı, salgın nedeniyle şu ana kadar 76 ülkeden 32 bin civarında Türk vatandaşının ülkeye getirildiğini bildirdi.

22 Nisan 2020 Çarşamba 15:14 - Güncelleme: 22 Nisan 2020 Çarşamba 15:14
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