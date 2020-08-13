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  • 77 yaşındaki adam kent merkezine taşınmak isteyen 61 yaşındaki eşini vurdu
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77 yaşındaki adam kent merkezine taşınmak isteyen 61 yaşındaki eşini vurdu

Aksaray'da Musa Şaşmaz (77), iddiaya göre, şehre taşınmak isteyen eşi Emsal Şaşmaz'ı (61) çıkan tartışmada tabancayla vurdu. Emsal Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Musa Şaşmaz ise ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

DHA13 Ağustos 2020 Perşembe 12:35 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 12:35
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Olay, dün saat 16.00 sıralarında merkeze bağlı Yuva köyünde meydana geldi. 10 yıl önce 2'nci evliliklerini yapan Musa Şaşmaz ile Emsal Şaşmaz arasında, köyden Aksaray merkeze taşınma konusunda tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce, Musa Şaşmaz yanında bulunan tabancayla ateş ederek eşini göğsünden yaraladı. Silah seslerini duyan komşular, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Emsal Şaşmaz’ı ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Emsal Şaşmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan Musa Şaşmaz ise ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

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