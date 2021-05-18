AA 18 Mayıs 2021 Salı 12:02 - Güncelleme: 18 Mayıs 2021 Salı 12:40

Bilgiç, konuya ilişkin bir soruya yazılı yanıtında, 1944 yılının 18 Mayıs gecesi 250 bin Kırım Tatar Türkü soydaşın insanlık dışı koşullarda sürgün edilerek ana vatanlarından koparıldığını, bu elim hadisede Kırım Tatar Türklerinin büyük kısmı hayatını kaybederken, sağ kalanların ana vatan hasretiyle yaşamaya mecbur bırakıldığını hatırlattı.

77 yıldır dinmeyen acı... "Bizim için 'insan yiyen adamlar geliyor' demişler" Sözcü Bilgiç, "Türkiye, sürgünden 77 yıl sonra Kırım'ın yasa dışı ilhakından doğan zorluklarla sınanmaya devam eden Kırım Tatarlarının mağduriyetlerinin giderilmesi, kimliklerinin korunması, refah ve esenliklerinin sağlanması için soydaşlarının yanında olmayı sürdürecektir." ifadesine yer verdi.

21 Mayıs'ı ise Çarlık Rusyası'nın işgalinde öz yurtlarını terk etmek zorunda kalarak Anadolu'ya sığınan Kafkas halklarının büyük kayıplar verdikleri, ortak hafızalarda bugün de yaşatılan bir trajedi olan "Çerkez Sürgünü"nün 157. yıl dönümü olarak anıldığını vurgulayan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Kırım Tatar Türkleri ve kardeş Kafkas halklarının acılarını paylaşıyor, sürgünlerde hayatlarını kaybedenlere rahmet diliyor ve aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz."