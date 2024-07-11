Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Demiroğlu, "HÜRJET, 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı" açıklamasında bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#HÜRJET son sürat ilerliyor !



79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30.000 feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı.



Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz. pic.twitter.com/PWUdlbJKAM — Dr. Mehmet Demiroğlu (@dr_mdemiroglu) July 11, 2024

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları HÜRJET'in 1,2 mach ses hızını geçmeye çok yakın olduğunu ifade etti.

