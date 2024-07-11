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  • 79. sorti başarıyla tamamlandı! HÜRJET ses hızını geçmeye çok yakın
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79. sorti başarıyla tamamlandı! HÜRJET ses hızını geçmeye çok yakın

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET'in 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirdiğini ifade ederek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştığını açıkladı.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 09:57 - Güncelleme:
79. sorti başarıyla tamamlandı! HÜRJET ses hızını geçmeye çok yakın
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Demiroğlu, "HÜRJET, 79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı" açıklamasında bulundu.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin ilk jet motorlu süpersonik eğitim uçağı HÜRJET'in son sürat ilerlediğini belirterek, "79'uncu sortisini başarıyla gerçekleştirerek, 30 bin feet irtifada 0.9 mach hıza ulaştı. Havacılığımıza güç katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Paylaşım kısa sürede büyük beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları HÜRJET'in 1,2 mach ses hızını geçmeye çok yakın olduğunu ifade etti.

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